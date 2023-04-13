شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ذكرى رحيل الفنان سيد زيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان سيد زيان، حيث رحل عن عالمنا في 13 أبريل 2016، تميز بموهبة فنية مميزة وخفة ظل، حتى لقب بـ"سيد الكوميديا"، بعد مشوار طويل من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.

تخرج سيد زيان من مدرسة الميكانيكا التى تخصصت فى تخريج الأفراد المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران، وبدأ العمل فى مجال الفن بعد أن تقدم باستقالته من وعمل فى مسرح محمد نجم، من أشهر مشاركاته فى المسرح "سيدتى الجميلة، العسكرى الأخضر، واحد لمون والثانى مجنون".

ومن مسرحياته :البراشوت ، واحد لمون والثانى مجنون ، سائق التاكسى ،العسكرى الأخضر، الفهلوى ، مين مايحبش زوبا ، خد الفلوس واجرى ، أبوزيد ، الساهى واللومنجى ، القشاش ، سيدتى الجميلة ، الغبى وأنا ، لعبة جواز، الورثة ، البيه السباك.

ومن أفلامه:البيه البواب ، المتسول ، ليلة ساخنة ، غريب فى الميناء ، الجراج ، ليالى الصبر ، نصف دسته مجانين ، أبناء الصمت ، السكاكينى ، مدرسة المشاغبين، أريد حلاً ، بنت اسمها محمود.

ومن مسلسلاته :العائلة ، عمر بن عبد العزيز ، المال والبنون فى دوره المميز القص ، والراية البيضا فى دورالمعلم النونو الذى أبدع فيه بشكل متفرد ، وكسبنا القضية ، الفرسان.

تعتبر شخصية "القص" من أشهر الشخصيات التى قدمها الراحل سيد زيان فى مسلسل "المال والبنون"، فقد أبدع زيان فى تجسيده لشخصية الرجل العديم الشخصية الذى يسعى دائما لخدمة الغير، المسلسل بطولة عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، وتأليف محمد جلال عبد القوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ومن شخصياته البارزة أيضا شخصية "المستكاوى"، فى فيلم "البيه البواب"، حيث تألق فى شخصية النصاب، الذى يحاول طوال الوقت الاستيلاء على أموال الغير، والفيلم بطولة أحمد زكى، صفية العمرى، وتأليف يوسف جوهر، وإخراج حسن إبراهيم.

وتعتبر شخصية "خليل الغبى" واحدة من أشهر الشخصيات التى قدمها الفنان الراحل عبر مسيرته، التى جسدها فى فيلم "المتسول"، حيث استطاع الفنان الراحل أن يضع بصمة قوية من خلال هذا الدور، الفيلم من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، وتأليف سمير عبد العظيم، وإخراج أحمد السبعاوى.

كما حققت شخصية المعلم حلومة الجحش التى قدمها ضمن أحداث فيلم "وكالة البلح"، أمام الفنانة نادية الجندى "المعلمة نعمة الله" نجاحا كبيرا، الفيلم بطولة نادية الجندى، محمود ياسين، وتأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسام الدين مصطفى.