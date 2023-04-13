شكرا لقرائتكم خبر عن 3سهرات رمضانية في أوبرا القاهرة والإسكندرية اليوم.. منها حفل لياسين التهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات برنامج دار الأوبرا الرمضاني، إذ تقام عدة حفلات مساء اليوم الخميس 13 أبريل بالقاهرة والأسكندرية 3 عروض متنوعة

يحيي شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا في التاسعة والنصف مساء علي المسرح المكشوف مقدما مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية .

وفي نفس الموعد يقام علي مسرح معهد الموسيقي العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي ويتضمن عدد من اعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

كما يشهد مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم مختارات من اعمال الطرب العربى الشهيرة التى ابدعها كبار الملحنين .

حفلات دار الأوبرا

يشار إلى أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وأمسية فنية وثقافية، تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية، تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا.