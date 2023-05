شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار 3 شخصيات بـ 3 أرواح مختلفة فى دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الفنانة مها نصار خلال السباق الرمضانى الحالي بـ 3 أدوار مختلفة، وتبتعد كل البعد عن بعضها البعض، وفى كل واحدة منهم استطاعت أن تترك بصمتها المختلفة التي تعلق بها متابعى السباق الرمضانى الحالي 2023، ولم تتشابه أي من صفات الشخصيات بين الـ 3 أعمال، بل ظهرت كل شخصية منفردة، ومتطورة بطريقتها الخاصة.



فتشارك مها نصار في مسلسل سوق الكانتو بـ شخصية "فاطمة"، الفتاة "الدلوعة"، التي تحاول أن تعيش سعيدة قدر إستطاعتها، مع إرضاء والدتها وعائلتها،

مسلسل سوق الكانتو يدور فى إطار اجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.



أما في ضرب نار فتلعب نصار شخصية "سحر"، الشقية التي لها لازماتها الخاصة، منها "يا مستر" التي كانت محل حديث على السوشيال ميديا.

تعرض حلقات مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى اليوم على قناة ON الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



وفى مسلسل تحت الوصاية، تلعب شخصية "سناء"، شقيقة النجمة منى زكى، وشخصيتها يمكن وصفها بأنها، بنت البلد "الجدعة"، التي تقف بجانب شقيقتها وتدعمها دائما.

تعرض حلقات مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة النجمة منى زكي الساعة 7:45 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.