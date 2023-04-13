جورج وسوف يتخطى أحزانه مع جمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - بعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاة نجل سلطان الطرب جورج وسوف، يحاول أن يتخطى أحزانه بحفل غنائي جديد في الإمارات، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في الثاني من مايو القادم، على مسرح أوبرا دبي، مع الفنان آدم.

وطرح جورج وسوف أغنية جديدة كـ رثاء لنجله الراحل وديع بعنوان "نص عمري"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتقول كلماتها:" قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".