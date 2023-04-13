فنان شهير عن سعيد صالح: ” آذاني كتير جدًا.. وأنا مسامحه”؟!

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 12:50 صباحاً - نفى الفنان فكري صادق ما تردد عن ترشيح الفنان عادل إمام له للمشاركة معه في أعماله الفنية، مؤكدا: “عادل إمام لم يرشحني للعمل معه في أي فيلم سوى فيلم واحد فقط وهو حسن ومرقص”.

خلاقات فكري صادق في الوسط الفني

وقال الفنان فكري صادق خلال لقائه ببرنامج “المنسي”، المذاع على فضائية “الشمس”: ” تلقيت اتصالا هاتفيا من مدير الإنتاج لفيلم حسن ومرقص، وأخبرني فيه أن عادل إمام هو اللي رشحني للعمل معه فى الفيلم، وكنا منفصلين أنا وعادل إمام عن من عام 1991، حتى 2006، بسبب خلاف بيني وبينه وقتها، وتم التصالح وعملنا مع بعض فى فيلم حسن ومرقص وكانت أمنية لي ان أعمل مع الفنان الراحل عمر الشريف وتحققت”.

وأضاف: ” عملت مع الفنان عادل إمام 8 أفلام، وبعد فيلم حسن ومرقص، عملت مع عادل إمام فى مسرحية بودي جارد لمدة 6 سنوات، ووقتها قال عني: فكري أعطي طعم للشخصية، وهو ساعدني كثيرا، وعادل إمام شخصية محترمة”.

وعن خلافه مع الفنان الراحل محمد متولي، واستبداله به فى للمشاركة في فيلم سلام يا صاحبي، أكد الفنان فكري صادق: ” الموضوع ده أخذ حقه إعلاميا وقتها وراح لحاله، وأنا أعتذر أنى تحدثت عن شخص متوفي فى غيابه”.

عداوة قديمة مع سعيد صالح

وعن هجومه على الفنان الراحل سعيد صالح، أوضح: ” سعيد صالح أذاني كتير جدا، ,أنا سامحته وقولت هذا لأبنة الفنان سعيد صالح، هند أنا مسامحه واعتذرت لها، ووالدي الله يرحمه قال لى: اللى يحبك يخدمك فى أكل عيشك، والموضوع خلص إعلاميا واعتذرت لهند، وأنا قولت اللى أنا عايز أقوله، وأتمنى أن ربنا يسامحني”.

تفاصيل أزمة فكري صادق مع شعبية سعيد صالح

وكان الفنان فكري صادق قد وقع في ورطة كبيرة بسبب تصريحاته المسيئة ضد الفنان سعيد صالح في إحدى البرامج التلفزيونية، تسببت في اضطراره إلى التراجع والاعتذار وتحويله للتحقيق.

وقال فكري صادق في تصريحاته التلفزيونية واصفا النجم الراحل سعيد صالح بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير”.

ثم عاد لتكرار تصريحاته مرة أخرى صحفيًا، وقال إن سعيد صالح زي جميع ممثلين مصر، وهو رأيه الخاص حتى لو اختلف معه آخرون.

وأثارت هذه التصريحات جدلًا كبيرًا وانتقادًا وجه للفنان الذي حاول الدفاع عن موقفه لكن الشعبية الجارفة للراحل سعيد صالح كانت أكثر من قدرته على التحمل.

تعليق ابنة سعيد صالح

وردت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على الفنان فكري صادق بعد تصريحاته الأخيرة عن والدها.

ونشرت هند صورة لوالدها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت قائلة: “يا سيعا يا حبيبى يا روحى يا قلبى، لا هو يوم ميلادك ولا ذكرى وفاتك ولا عيد من العيدين المرتبطين مع الناس بالعيال كبرت و مدرسة المشاغبين”.

وأضافت :”جملة على لسان ضيف فى برنامج اتقالت فى سياق الكلام اللى اساسا مكونتش طرف فيه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى كنت فى عنوان الڤيديو اتقلبت مظاهرة حب ل سعيد صالح و مش النهاردة بس، كل فترة ليك نفحة .. فجأة و من غير مناسبة يا رب تكون من الناس اللى ينطبق عليهم من حبه ربه حبب فيه خلقه، ربنا يسعدك و يراضيك، و بالنسبالى انا .. اللهم لك ألف حمد و شكر، ربنا يرزقنى ربع الحب ده يا بختى بيك”.

التحقيق مع فكري صادق

وأحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة برئاسة الفنان أشرف زكي، للوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء مهنته، في إشارة إلى الفنان سعيد صالح.

وقدم فكري صادق اعتذارا عن أقواله في تصريحات صحفية، إلى ابنة الراحل سعيد صالح، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة ولكن نقابة المهن التمثيلية كان لها رأي آخر بحسب بيان رسمي لها.

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