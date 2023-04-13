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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. مهرة تكتشف خيانة سحر لها وتطردها وتهددها والان مع تفاصيل الخبر
يقابل جابر (أحمد العوضي) كونة (هشام المليجي) ويخبره أنه سيشتغل خلال الفترة المقبلة لحسابه الخاص بدلا من العمل مع أنور الزيات (أحمد بدير)، بعد مقابلته لجون (طارق النهري)، ويطلب من كونة العمل معه وترك أنور، ليوافق على ذلك، ويعطيه مزيد من المعلومات عن مهرة وزيدان وإدمان طارق.
مواعيد عرض مسلسل ضرب نار
يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.
أبطال مسلسل ضرب نار
مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.