شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. ضرغام يعرض 2 مليون جنيه على أهل القتيلة ويرفضون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي أحداث عدة، حيث ذهب ضرغام "أحمد بدير" لأهل القتيلة سلمى، الذي غدر بها ابنه سالم، وعرض عليهم فدية 2 مليون جنيه حتى يتنازلون عن المحضر ولا يُعدم ابنه، ولكنهم رفضوا رفضاً قاطعا، وحذرهم إن لم يوافقوا على الفدية سيخرج ابنه بلا شك ولكنهم هم من سيخسرون.

مسلسل"حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.