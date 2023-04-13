شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 21.. أحمد بدير يهدد أحمد رزق بعد رفضه الدفاع عن ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث قابل ضرغام "أحمد بدير " المستشار جلال "أحمد رزق" وطلب منه الدفاع عن ابنه فى قضية قتل سلمى، ولكن جلال رفض رفضا قاطعا، وهنا ثار ضرغام وهدده أنه سيفضح المستخبى إذا لم يدافع عن ابنه، وأنه سينتظر قراره الأخير.

مسلسل"حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.

مسلسل حضرة العمدة



مسلسل حضرة العمدة



مسلسل حضرة العمدة



مسلسل حضرة العمدة