شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل "حرب" يشاهدون الحلقة الأولى من داخل موقع التصوير بصحبة السقا وفراج.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع نجوم مسسلسل حرب بطولة النجمان أحمد السقا ومحمد فراج وفريق عمل المسلسل بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، لمشاهدة أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الذى يعرض على شبكة قنوات on ومنصة watch it، حيث اجتمع كل من أحمد ااسقا ومحمد فراج والمخرج أحمد نادر جلال، ومحمد حسن مدير أعمال السقا، والمنتج الفنى فتحى إسماعيل، وخيرى سالم المخرج المنفذ، والاستايلست حسن مصطفى ومجموعة من أسرة المسلسل.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.