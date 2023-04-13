شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. مهرة تنقذ شقيقها طارق بعد تورطه مع تجار مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثر مهرة (ياسمين عبد العزيز) على طارق (أحمد غزي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21، وتخبره مهرة أن المريض يجب أن يتعالج، فيخبرها أنه متورط مع تاجر مخدرات كبير، ويحتاج إلى مال ليرده إليه وإلا سيقوم بذبحه، لتطمئنه مهرة، وتخبره أنها ستحل كل شىء وستتصرف.

وبالفعل تذهب مهرة مع طارق إلى تجار المخدرات، وينزل طارق من السيارة لتسديد المال له وإنقاذ شقيقها منهم، ولكن بعض الرجال يخبروها بضرورة تحركها بعيدا عن المنطقة، ويأخذوا شقيقها إلى المعلم الكبير ليعطيه المال، ويخبره التاجر أنه لا بد أن يعمل معهم في توزيع البضاعة، وفى تلك الأثناء تذهب مهرة إليهم، وتنقذه من هؤلاء الرجال.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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