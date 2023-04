شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 1.. تحريات بتواجد الإرهابيين بجانب قسم الشرطة لتنفيذ عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الشيخ عثمان (أحمد السقا) يتحدث عن الشباب الذين كانوا في الشقة التي حدث فيها انفجار، ويبحث عنهم الرائد عمر الإمام (محمد فراج) في الحلقة الأولى من مسلسل حرب، ليتيبن أن هؤلاء الشباب تابعين للشيخ عثمان والذى اطمأن بأن كافة الاتصالات مع هؤلاء الشباب كانت عبر الإنترنت فقط، ويأمر عثمان أحد رجاله بالاتصال بهؤلاء الشباب وإخبارهم بأن الخطة تغيرت.

يتسلم الضابط عمر تقرير الفحص الجنائى والذى كشف أن البودرة التي تواجدت في الشقة تستخدم في صنع العبوات المتفجرة، ثم يظهر العميد شريف زيدان من الأمن الوطنى (أحمد سعيد عبد الغنى)، ويلتقى بالرائد عمر الذى يؤكد له أنه لم يعمل على قضايا إرهاب سابقاً، ويأخذ شريف التقرير الخاص بالقضية، وينتقل المشهد إلى مبنى الأمن الوطنى، حيث يتم الوصول إلى مكان الأشخاص المشتبه بهم من خلال أرقام تليفوناتهم.

يذهب ضابط الأمن الوطنى شريف زيدات وقواته إلى قهوة وسط البلط حسب المكان الذى تم تحديده، ويتصل بعمر الذى يحضر هو الآخر ولكنهم لم يجدوا الشباب هناك، ولكنهم يعثرون على تليفونات داخل سلة الزبالة، وتم تفريغ الكاميرات والحصول على بطاقات الأشخاص الذين اشتروا تليفونات من أقرب محل موبايلات، ثم تأتى معلومات للضابط شريف بأن الشباب في محيط القسم.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك،



