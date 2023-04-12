الصاروخ سارة سلامة ولعت الشباب بوصله رقص جريئه و تتحدي صافيناز.. ومتابع كسحت سما المصري

فنون - كتب امير التهامي - نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو على إنستجرام ، وهي في حمام سباحة تقضي إجازتها الصيفية.

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام.

ظهرت سارة في الصورة بإطلالة جريئة ، ووضعت مكياجًا صاخبًا ، حيث استخدمت ألوانًا ترابية تتناسب مع لون بشرتها ، وتركت شعرها مفكوكًا على كتفيها.

تتميز سارة سلامة بجمالها الساحر وجسدها المتناغم ورشاقة. ومظهرها الأنيق الذي يجذب الانتباه بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

تعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن رونقها وخسارة وزنها وجسمها المثالي من خلال إطلالتها.