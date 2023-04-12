شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 21.. ريهام حجاج تعطى مليون جنيه لـ مى للابتعاد عن أكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 21، بطولة ريهام حجاج، إذ أثناء زيارة هشام لنرمين تجد زياد أمامها ومعه يونس بسبب مشكلة في مدرسته، يتشاجر معها زياد ويطلب من يونس الصعود وترفض نرمين خوفاً أن يشاهد هشام، يهددها زياد لو أساءت التصرف مع يونس سيتولى تربيته، وأثناء خروج هشام من البيت يراه يونس دون أن تنتبه نرمين.

يقدم زياد لجميلة هدية بمناسبة حملها، وتلفت انتباهه أن يونس يحتاج اهتمامه ورعايته، وتتصل شيرى بجميلة وتخبرها أنها أحضرت مي لتكملة اتفاقهما، تطلب شيري من مي أن تحاول ابتزاز جميلة بأكبر مبلغ ممكن،

وفي الحلقة أيضا تطلب جميلة من مي أن تثبت لها حملها من أكرم وتوافق مي، تعرض جميلة على مي مليون جنيه، وتوافق مي وتطلب منها عدم إخبار شيري لأنها تريد نسبة، تطلب منها جميلة دليلا مسموعا بصوت شيري مقابل زيادة في الأموال.





قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.