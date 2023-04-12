شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 6.. دنيا سمير غانم تعثر على شقيقها فى قصر السلطان طمعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 مساعدة الأميرة أحلام "مايان السيد" لسليمة "دنيا سمير غانم" فى العثور على شقيقها "عمر" داخل قصر السلطان طمعان، فيما نجحت مايان السيد فى منع السلطان طمعان من اكتشاف دخول سليمة لشقيقها عمر فى غرفة الألعاب.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى و المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.



مسلسل جت سليمة الحلقة 6



مسلسل جت سليمة الحلقة 6



مسلسل جت سليمة الحلقة 6