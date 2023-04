شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 1.. أحمد السقا داعشى وينفذ أول عملية بتفجير المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب من ليبيا عام 2014، حيث معقل خلية داعشية، ويظهر الشيخ عثمان (أحمد السقا) كقائد لهذه الخلية، ويُبايع السقا الأمير على الأمر والطاعة، وبعدها ينتقل المشهد إلى القاهرة عام 2015 حيث يظهر عمر (محمد فراج) يتدرب على الملاكمة، ويلعب جيم شطرنج مع صديقة زياد داخل حلبة الملاكمة، ثم يبدآ ماتش ملاكمة سوياً.

فى الجانب الآخر، يجهز الشيخ منصور (أحمد السقا) لعملية تفجير ويستهدف مكانا في الشارع وينزل المترو وبعدها يتم الإعلان عن إصابة 16 مواطنا في تفجير عبوة ناسفة في مترو الأنفاق، ثم يعود الشيخ عثمان ليقابل أحد العناصر الإرهابية الذى يعرض عليه الاستمرار في العمل معه، ولكن الشيخ عثمان يرفض ويبلغه برغبته في العمل بطريقته، وفى نفس الوقت سيعلن عن نفسه في الوقت المناسب تحت اسم الظافر.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.



