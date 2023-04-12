شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 21.. شهيرة في حالة شرود بعد إطلاقها النار على رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج تأكيد شهيرة لجميلة أن رجب اختفى ولن يظهر مرة أخرى، تطلب شهيرة من جميلة الاجتماع بها وبإخوتها للتفكير في مشاكلهم بهدوء.

فيما يؤكد شريف لأكرم حقيقة كلام جميلة عن مي، ويخبره عن الرجل الغريب ويؤكد له أن ظهور هذا الرجل بسبب شهيرة، وتزور داليا زياد في عيادته وتخبره بأن نرمين طليقته اتصلت بها لكي تسبب مشاكل بينه وبين جميلة، وتؤكد لزياد ان نرمين مؤذية، وأن جميلة شخصية طيبة ولكنها تشير لزياد ان علاقة شهيرة بزوجها حقيقة.

تخبر والدة زياد نرمين باتفاقها مع داليا ولكن نرمين تنكر بشدة وتؤكد لهم نرمين انها تريد الرجوع لزياد وان يونس أصبح تنتابه حالة من الكذب الدائم، وتعيش شهيرة حالة من الشرود بسبب جريمتها، واطلاقها النار على رجب، وتوقع داليا لزوجها طارق عدة شيكات، يتصل طارق بشهيرة وتحدثه بجفاء، تواظب جميلة على جرعات الادوية بمساعدة زياد وتبشره جميلة بتأكيد الحمل وتطلب منه عدم اخبار أحد.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.