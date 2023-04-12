شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 6.. الحقد والغيرة وراء قتل السلطان طمعان لشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 إظهار السلطان طمعان "خالد الصاوي" حقدا وغيرة دفينة داخله من شقيقه "عرفان" والذي قتله ليستولى على حكم أرض النعام، حيث اكتشف طمعان أن شقيقه كان متزوجا فى السر ولديه ابن يهدد عرشه، خاصة أنه الأولى بحكم أرض النعام ويبدو أن محمد سلام "الموكوس" هو ذلك الابن، حيث وجدت هالة فاخر جدة الأميرة أحلام ابنة السلطان طمعان معه سلسلة تعود للقصر.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى و المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.