شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 1.. محمد فراج ضابط يحقق فى ملابسات تفجير داخل شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب بظهور محمد فراج الذى يجسد دور الرائد عمر الإمام معاون مباحث قسم شرطة إمبابة، ومتزوج من نور (إيناس كامل)، ولديه ابن منها يدعى يوسف، يذهب عمر إلى قسم الشرطة ليجد شخصا يبلغ عن سماع دوى انفجار بجانب الشقة التى يمتلكها، ليذهب مع عمر إلى الشقة ويجد آثار دماء، وبقايا انفجار عبوة ناسفة، ليحضر رجال المعمل الجنائى لمعرفة لمعاينة المكان.

يبدأ عمر في التحقيق مع صاحب الشقة الذى أبلغ عن الانفجار، والذى يكشف عن صور بطاقات الهوية الخاصة بالشباب الذين أجر لهم الشقة، يذهب إلى المستشفى القريبة من الشقة ويسأل على صور الأشخاص المشتبه بهم، ليخبره طبيب المستشفى بأن هناك شخصا حضر إلى المستشفى ومصاب بجرح فى يده وخرج لعمل أشعة على يده خارج المستشفى ويضبطه عمر، إلا أن الشخص فر هارباً ويطارده عمر ويقبض عليه ويبدأ التحقيق معه.

يؤكد الشخص والذى يدعى وفيق أن ما حدث في الشقة أنه وضع سلك الشاحن في الفيشة وحدث الانفجار وحدثت الحريقة، وأحد زملائه أصيب بجرح وذهب إلى المستشفى، وأنه بمجرد ما شاهده خاف وهرب، ليطلب منه الضابط عمر أن يتصل على زملائه وفى حالة رد أى منهم يطلب مقابلتهم في أحد كافيهات الدقى أو العجوزة، ولكن زملاءه يرفضون الرد على اتصاله.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.



