شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاية معهد الكونسرفتوار بشهر رمضان غدا على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، إن معهد الكونسرفتوار علامة مضيئة فى التاريخ الفنى والموسيقى المصرى، وضع نصب أعينه منذ إنشائه الاهتمام بالمواهب الفنية ورعايتها للوصول بها إلى المستوى الاحترافى والإبداعى، كما أنه عمل على تخريج المئات من المواهب التى أسهمت فى إمتاع الجمهور بفنها الراقى، ليس فى مصر فقط وإنما فى محيطها العربى والإقليمى.

وأضافت "جبارة": "خلال الإعلان عن تقديم أوركسترا البراعم، وكورال الشباب، وأوركسترا النفخ الإيقاع، وكورال الأطفال، مجموعة من الفقرات الموسيقية الغنائية المتنوعة غدا الخميس على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش، أن هذه الفقرات الفنية تأتى ضمن احتفالات قطاعات وزارة الثقافة بشهر رمضان الفضيل برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة".

يذكر أن الحفل يقام تحت إشراف فنى لكل من الدكتور نسرين رشدى عميد المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار، والدكتور أمانى سعد وكيل المعهد.