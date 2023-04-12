شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 6.. دياب يساوم على الطيب بإعادة المركب مقابل خروج زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، بذهاب "إبراهيم" على الطيب إلى "عطية" جميل برسوم، ليخبره بأن ابنه "صالح" دياب، كلف أحد الرجال بشهادة زور ضد زوجته "سناء" مها نصار بأنها سرقت المركب وقام بحبسها.

وصل "صالح" للمنزل ومجرد رؤيته لـ "ابراهيم" أخبره بأن زوجته ستظل داخل السجن لحين أن تعيد شقيقتها "حنان" منى زكى المركب له، وغادر "ابراهيم" منزله.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.