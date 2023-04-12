شكرا لقرائتكم خبر عن "ألف مليون مبروك" مواطن يهنئ جعفر العمدة على البراءة بلافتة فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب حصول الفنان محمد رمضان فى مسلسل "جعفر العمدة" على البراءة فى قضية جلب المواد المخدرة، علق مواطن من عائلة "جعفر" بمحافظة المنوفية، لافتة فى ميدان البرعى بمدينة أشمون، مكتوب عليها "ألف مليون مبروك على البراءة للمعلم جعفر العمدة"، الأمر الذى شهد تداول اللافتة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة إخلاء سبيل الفنان محمد رمضان، بعدما فرغ ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح من خلالها أن شخصا مجهولا وضع له أكياس الهيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.