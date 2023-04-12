شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 21.. اختفاء هند.. وعقيل يطالب بإرث أخيه فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 21 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، ذهاب "عقيل" إلى بيت هند غاضبا، ويصرخ أمام المارة بأنه لن يتنازل عن حقه فى إرث أخيه فى هذه الدار، لكنه لا يجد هند "سلمى أبو ضيف" أو خالها، ويأمر خادمتها ياقوتة "أمنية العربى" بمغادرة البيت فورًا.

وذلك بعدما تضمنت الحلقة السابقة ذهاب هند "سلمى أبو ضيف" للحديث مع عمرو "رامز أمير" بعد أن أنقذ "الطفل إبراهيم" من الغرق، ويذهب إلى مكان منعزل لتغيير ملابسه التي ابتلت، وتصرُّ هند أن تتبعه لتتحدث معه، لكن "عقيل" شقيق زوجها الراحل والذى رفضت الزواج منه فى جمع من الناس، شاهدها ليجمع الشهود لإثبات ارتكاب الفاحشة عليهما.

يتدخل الإمام الشافعى، ويخبره بعواقب رمي المحصنات إذا لم يثبت اتهامه، وأن ذلك يعد تشفيًا بعد أن رفضت الزواج منه، ويجتمع أهل الرأي فى المسجد للفصل فى الأمر، ويستمع الشافعى لشهادة الشهود ويجد تعارضًا في شهادتهم لتسقط عن هند وعمرو تهمة ارتكاب الفاحشة. وتمكنت هند من الهرب والاختباء، وتظل هند مختفيه ولا يعلم أحد مكانها.

تغادر "ياقوتة" الدار ، ولا تعلم إلى أين هي ذاهبة، وفى طريقها يلعنها الناس بالسباب لما بدر من سيدتها "هند" لكن "حُسن" أروى جودة تحتضنها ، وتترك لها "ياقوتة" صندوق خشبي يخص سيدتها هند فيه ما ورثته عن أمها بالإضافة إلى الرسائل التي كانت تتبادلها مع عمرو السكندرى.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.