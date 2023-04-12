شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة.. فشل حملة نعمات ضد صفية وسط فرحة عارمة لأهالى تل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث قادت نعمات "نهلة سلامة" حملة ضد صفية "روبي" لإسقاطها، واتفقت على يوم لنزول كل أهالى تل شبورة ضد صفية حتى ترحل عنهم، وكانت صفية مستاءة مما حدث، ولكن تفاجأ الجميع أنه لم يستجب أحد لتلك الحملة ولم ينزل أحد؛ وسط فرحة عارمة لأهالي التل.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.