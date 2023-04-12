شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 21.. الكبير يستعين بفريقه القديم فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 21، من مسلسل الكبير أوى 7 باستعانة الكبير "أحمد مكى" بالفريق القديم له فى كرة القدم ومنهم بعزق"أحمد فتحى"، حتى لا يخسر حزلقوم الرهان أمام غريمه فاروق سماحة ولا يخسر المزاريطة، كما جاء هجرس "محمد سلام" من أسوان للمشاركة فى المباراة.



الكبير أوي 7 الحلقة 21



الكبير أوي 7 الحلقة 21

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.