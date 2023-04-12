شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة: الحزن يخيم على أهالي تل شبورة بعد مقتل سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث خيم الحزن علي أهالي تل شبورة، ومشهد مؤثر لأن سلمي وأباها عندما رأيا جثة ابنتهما المذبوحة، ما جعل الجميع يبكي، بالإضافة لأصدقائها الذين انهاروا عندما رأوا جثتها، ومن جهة أخرى حاول إدوارد أن يخفي ملامح القضية وسرق هاتف القتيلة ، كما أرغم أخاه " حسام داغر " على مسح الفيديوهات التي تم تصويرها أثناء الجريمة ، ومسح فيديوهات الكاميرا الموجودة في مكان الحادث كذلك .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية وتواجه العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.