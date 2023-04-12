شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 20.. خناقة عنبة وسامح وثروت مع المسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث دارت خناقة كبيرة فى الفرح الذى تحضره الدكتورة سميحة وعائلتها بالاضافة الي فوقية وأكرم، وطلع سامح ومعه عنبة ومحمد ثروت إلي المسرح وقرروا يتخانقوا وضربوا العريس وووجد سمير المسيطر محمد محمود فى الفرح، ليطالب سامح عمه بفلوس والده، فى مشهد كوميدى هزلى على أنغام اغنية خلى الناس تحب ليسرا .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.