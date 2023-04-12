شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 21.. خيانة هجرس لفريق المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 21، من مسلسل الكبير أوى 7، خيانة هجرس "محمد سلام" لفريق المزاريطة والكبير وأهله وانضم إلى فريق فاروق سماحة المنافس للمزاريطة، مما أغضب الجميع، وأعرب الكبير عن غضبه الشديد قبل بداية المباراة.

وقد طلب الكبير قبل المباراة البحث عن قطر "مصطفى أبو سريع" وبالفعل وجده فزاع "هشام إسماعيل" وطالبه الكبير بالانضمام للفريق.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة منها فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.