شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: إقامة مشروع خاص بى تسبب فى خسارة كبيرة وكان على ديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا، تفاصيل إقدامها على شراء مطعم قائلة:"فكرت لماذا لا أقيم مشروع فقد أنجح فيه لأنه عندما تضع طاقتهم فى شيء واحد تعذب، وأنا وضعت طاقتى كلها فى التمثيل".

وأضافت الفنانة روجينا، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة:"طاقتى وهوايتى وشغلى التمثيل، وهذا يوترنى فقد لا يأت لى عمل خلال فترة طويلة".

وتابعت روجينا:" التمثيل يحدث لنا حالة قلق فقد تنجح وقد لا تنجح وقد يأت لك عمل وقد لا يأت لك عمل لفترة طويلة، ولكى أخرج من القلق، أقمت مشروع مطعم ولكن اكتشفت أننى لا أستطيع فعل شيء سوى التمثيل"، موضحة أن إدارة المطاعم عمل ليس سهل وخسرت كثيرا وكانت مشكلة كبيرة تعرض لها أنا وأشرف زكى وكان علينا ديون للبنوك والضرائب.