شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 21.. بداية قصة حب بين حسام ومايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث اخذ الضابط حسام سماح - مايان السيد إلى السينما ليشاهدان فيلما جديدا فى سينما زاوية بوسط البلد، حيث بدأت قصة حب بينهما ولكن لن يعترفا لبعضهما حتى الان، وأثناء سيرهما بالسيارة رقصا على بعض الاغانى .

واتصلت والدة حسام وطلبت منه ان يعود اليها نظرا لأن جده مريض، فاعتذر لسماح عن عدم القدرة على الذهاب الى السينما، واكدت له انها ستذهب معه للاطمئنان على جده.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.