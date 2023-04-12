شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب.. الجمهور يتعاطف مع "جعفر العمدة" وينتظر الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة نجاح مسلسل " جعفر العمدة " والحبكة الدرامية والإخراجية للمخرج المتميز محمد سامى جعل الجمهور في كل مكان يتعاطف مع النجم محمد رمضان لأول مرة ويحزن للقبض عليه ظلما وايداعه فى الحبس لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، اعتقد أن الجماهير كانت تدعو لجعفر أن تنفرج كربته ويفك سجنه.

وشاهدت أيضا فرحة الناس بإخلاء سبيله بعد أن تم تفريغ كاميرات مطار بيروت الدولى واكتشاف الشخص المجهول الذى دس له المخدرات، وينتظرون انتقامه من عائلة فتح الله.

رمضان

يتعاطف الجمهور مع جعفر العمدة ويتعايش مع أحداث المسلسل وينتظرونه بكل شغف وهذا دليل على النجاح، ويستحق محمد سامى التهنئة على نجاح العمل، وإعادة اكتشاف عدد من النجوم وتقديمهم بشكل مختلف مثل النجمة هالة صدقى والنجمة لبنى ونس والنجم احمد فهيم والنجم مجدى بدر والنجم عصام السقا وتقديمه لوجوه جديدة سيكون لها مكانا هاما في مستقبل الدراما العربية بالإضافة الى تقديمه الى نجمات جسدن دور زوجاته في شكل مختلف ومميز عما تم تقديمه من قبل في هذه الحبكة الدرامية.

زوجات العمدة ابدعن في هذا العمل كل منهن كانت تقدم دورها بكل براعة وكانت كل واحدة منهن في منافسة قوية جعلت في نهايتها المشاهد يستمتع بهن جميعا ويسعد بمجرد ظهور واحدة منهن على الشاشة وهن عايدة وثريا ودلال ونرجس.