شكرا لقرائتكم خبر عن 1000حمد الله ع السلامة الحلقة 21.. لما تعوز تزحلق صاحبك..كوميديا سامح وعنبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث تجمع سامح وعنبة ومحمد ثروت، للعب الكرة مع أصدقاء آدم الشرقاوى، وفازوا 3 صفر فى مشهد كوميدى على طريقة محمد ثروت .

كما سأل سامح عنبة، ماذا ستفعل بالأموال التى ستعطيها له الدكتورة سميحة، فأكد له أنه يرغب فى شراء محل ويفتحه كافيه، حيث يرغب فى عمل ديكورات جديدة للكافيه، وأثناء سير سامح وبويكا شاهد صديقته القديمة، وحاول بويكا يجعل سامح يتركه بمفرده معها وقال له " سامح 5 فرفشه" ولكن سامح لم يفهم لغة عنبة .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.