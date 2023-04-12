شكرا لقرائتكم خبر عن 1000حمد الله ع السلامة الحلقة 20.. لما تقابل الكراش صدفة فى فرح شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متلاحقة، حيث بدأت الحلقة بمشهد كوميدى بين الدكتورة نيللى وسامح - أدم الشرقاوى ، إذ علمت إنه يحضر فرح شعبى، فتحدثت مع فوقيه ابنة خالتها والتى ارسلت لها عنوان الفرح، ولتذهب نيللى مباشرة إلي مكان الفرح، وتحاول أن تقابلهم صدفة، وعندما شاهدت سامح حاولت أن تتظاهر إنها قابلته صدفة، وسألته علي البدلة وتسريحة الشعر فى إطار كوميدى خفيف.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى المسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.