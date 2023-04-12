شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 21 .. كيف تتطور العلاقة بين جابر وأنور بعد قتل رعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة على شاشة قناة on مسلسل ضرب نار الحلقة 21، إذ تشهد الحلقة تصاعد الأحداث، بين جابر (أحمد العوضي) وأنور (أحمد بدير) بعد عمله معه في تهريب السلاح، إذ شهدت الحلقة الماضية قيام جابر بمخالفة كلام أنور وقتل رعد، على الرغم أن أنور طلب منه تركه.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 تطورات العلاقة بين جابر وأنور بعد مخالفته لحديثه؟، وهل يدخل في صدام معه، خصوصا أنه أخبره من قبل أن الخسارة في السلاح تعني الموت؟، هل يحاول أنور قتل جابر بعد مخالفته لكلامه،؟ أم يقوم جابر هو بقتل أنور بعد التصادم بينهما؟، وكيف يواجه جابر رجال رعد بعد قتله؟ وهل يحدث صراع بينه وبينهم؟



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.