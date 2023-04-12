شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة21..كيف يتصرف جعفر تجاه عائلة فتح الله بعد خروجه من الحبس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة DMC مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21، والتي من المقرر أن تشهد خروج جعفر العمدة (محمد رمضان) رسميا من السجن، بعد إخلاء سبيله في نهاية الحلقة الماضية، كما كشفت الحلقة أيضا أن دلال (إيمان العاصي) هي من وراء اختطاف واختفاء طفل جعفر منذ 19 عامًا.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21، معرفة كيف يتصرف جعفر تجاه عائلة فتح الله بعد خروجه من السجن وعودته إلى حي السيدة زينب؟، فضلا عن محاولة معرفة من وراء ضرب عايدة على رأسها؟، وتصرف دلال بعد اتصال بلال شامة (مجدي بدر) بها والكشف عن أنها السبب وراء اختطاف الطفل؟ وهل يبتزها أم يخبرها أن سيف (أحمد داش) هو عبد الجواد ابن محمد رمضان الحقيقي؟



محمد رمضان

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

​أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.