شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 21.. سميحة تطلب من شيماء سيف المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث بدأت الحلقة بتخطيط فوقية وأكرم للحصول على جزء من ميراث الدكتورة سميحة، كما ظهرت سميحة - يسرا بشكل كوميدى، حيث لم تفك شعرها منذ ان كانت فى الفرح الشعبى، وأيضا اتفقت مع فوقية على أنها ترغب فى الذهاب إلى سمير المسيطر حتى تطالبه بحقهم فى الميراث.

كما أكدت فوقيه أنها ستقدم لها ماسكات السبانخ فى وجهها ووجه سماح، ثم تأخذهما للكوافير، واتصلت على بويكا حتى يستقلهم إلى منزل فوقيه.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.