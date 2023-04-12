شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات السينما المصرية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع المنافسة الدرامية القوية بين المسلسلات المختلفة على قنوات التليفزيون ومنصة WATCHIT، تشهد دور السينما المصرية أيضا استمرار عرض بعض الأفلام التي حققت في الأسبوع الماضي إيرادات إجمالية قدرت بـ 200 ألف جنيه.

وتعرض حاليا في دور السينما أفلام "نبيل الجميل اخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

كما يعرض فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ويعرض أيضا فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

كما يعرض فيلمي "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، وفيلم "انا لحبيبي" بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي. سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.