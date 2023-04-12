مواعيد عرض "الكبير أوي 7" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة النجم أحمد مكي، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

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ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في

الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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