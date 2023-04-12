“من النهاردة مفيش إدمان” .. ريما عبد الله تقلد شيرين عبد الوهاب .. ومدير أعمال الأخيرة يعلق بغضب

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 06:54 مساءً - أثارت الفنانة السعودية ريما عبد الله حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد تقليدها بشكل ساخر للفنانة شيرين عبد الوهاب في حلقة من برنامج “استوديو 23” .

فظهرت ريما عبد الله وهي تغني على ألحان أغنية شيرين “جرح تاني”، ولكن بكلمات أخرى تشير من خلالها إلى الأزمة السابقة التي حدثت بين شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، كما تغير عنوانها إلى “ضرب تاني” .

وقالت في كلمات الأغنية: “ضرب تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني .. أروح له تاني هو قلبي ينسى ضربه الأولاني .. وقعت مرة وقمت من السرير تاني، ضربني مرة وقولت ضرب الحبيب غالي” .

تابعت ريما في غنائها: “من النهارده مفيش إدمان مفيش ألوان، من النهاردة شرب مفيش ده كمان مفيش يا زمان .. من النهاردة مفيش أعداء مفيش أصحاب، من النهاردة مفيش إدمان مفيش أصحاب .. والله يعوض على الأيام وعلى الليالي” .

وخرج إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب للتعليق على فيديو تقليد ريما عبد الله لشيرين معربا عن استياؤه وغضبه من هذا الأمر، ومهددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “اللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جدا من قناة محترمة زي mbc1 إن يطلع حاجة زي كده علي فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب .. أنا كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم علي طول” .