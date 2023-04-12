بعد مقارنتها مع هذه الفنانة .. منة شلبي: “عيب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:47 مساءً - انتقدت الفنانة منة شلبي السؤال الذي تم توجيهه إلى الفنانة ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، وتضمن مقارنة بينهما .

فوجهت مقدمة البرنامج الإعلامية أسما إبراهيم سؤالا للفنانة ريهام عبد الغفور جاء فيه: “تقري وتعترفي إن منة شلبي سبقتك بخطوات كتير أوي” .

لترد ريهام عبد الغفور: “اعترف جدا .. منة شلبي دي حبيبة قلبي، أنا من أشد المعجبين بيها وأنا بحبها وبحترمها جدا فنيا وإنسانيا وبحترم التطور اللي حصلها على كل المستويات وبتمنالها كل التوفيق في مسلسلها” .

وبسؤالها عن إن كان قد ساندت منة شلبي في أزمتها الأخيرة وقضية اتهامها بحيازة المخدرات، قالت: “هي صحبتي أوي وحبيبتي من زمان، مبحبش اتكلم في الحاجات دي وخلينا نعدي القصة دي لإنها اصلا اتنست بقى” .

وعلقت منة شلبي على سؤال المقارنة بينها وبين ريهام عبد الغفور في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، معربة عن استيائها من مثل هذه النوعية من الأسئلة .

فكتبت قائلة: “عيب أوي الأسئلة اللي من النوع ده، حقيقي عيب .. ريهام فنانة كبيره جدا واحنا مش ف سباق، احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض .. عيب” .