“حسيت إني محمية لإني مش مكشوفة” .. نجمة برنامج “ذا فويس كيدز” تعلن ارتدائها الحجاب

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كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعلنت جويرية حمدي نجمة برنامج “ذا فويس كيدز” في موسمه الأول عن ارتدائها للحجاب، مهربة عن سعادتها باتخاذها لهذه الخطوة .
خرجت جويرية حمدي بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، تحدثت من خلاله عن سبب ارتدائها للحجاب ردا على تساؤلات متابعيها .
فقالت: “خطوة مجتش مرة واحدة، قعدت 6 شهور بفكر في لبس الحجاب .. فكرة الحجاب فكرة جميلة جداـ أنا مبسوطة إن ديننا قال على حاجة زي كده وعملها فرض” .
تابعت: “احنا لما بنقعد نقول احنا في اختبار، طبيعي الامتحان ميكونش في حاجة سهلة .. ربنا بيختبرنا كبنات في أصعب حاجة بالنسبالنا وهي إني أحب أظهر جمالي” .
أضافت جويرية: “احنا مش بنبص للحجاب على إنه بيعود بفايدة علينا كبنات، الحماية اللي بيحميهالنا، ببقى ماشية بجد بحس أنا محمية ومش مكشوفة” .
واصلت: “فيه بنات كتير محجبة بس مش فاهمة فكرته، احنا كمسلمين بنعمل فروض ربنا ومسًلمين بيها .. لازم تبقي فاهمة إن ربنا مش بيعمل حاجة إلا وليها خير على العبد” .
https://www.facebook.com/watch/?v=654979056435600&t=33
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