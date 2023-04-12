بعد ظهورها في مسلسل “جعفر العمدة” .. فنانة شهيرة تكشف سبب تغير شكلها: “حزني على وفاة جوزي وبعده أختي التوأم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:59 مساءً - أثارت الفنانة مديحة البكري التي تجسد شخصية والدة كارم وشوقي فتح الله في مسلسل “جعفر العمدة” حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين في الساعات الماضية .

وذلك بسبب تغير شكلها بشكل كبير ونحافتها التي بدت عليها واختلافها عما كانت عليه في وقت سابق، معربين عن قلقهم من أن تكون قد أصيبت بمرض أدى إلى هذا التغير الواضح .

وكشفت مديحة البكري عن السبب من وراء هذا التغير في ردها على تعليق لمتابعة على موقع “فيس بوك”، حيث قالت الأخيرة: “شكلها عيانة لأنها كانت جميلة وفجأة تدهورت” .

لتؤكد “البكري” على أنها ليست مريضة وإنما ظهورها بهذا الشكل يرجع إلى حزنها على وفاة عدد من المقربين لها بشكل متتالي في فترة قصيرة” .

فردت على المتابعة قائلة: “لا ولا عيانة ولا حاجة الحمد لله وبعد الشر عني، أنا نحفت فقط بعد حزني على وفاة جوزي وبعدها أختي التوأم وأعز اتنين من صحابي اللي يعتبروا إخواتي” .

تابعت الفنانة مديحة البكري: “وكانت ضربات ورا بعض .. وبيكفيني هم، ربنا يبعد عنكم أي هم يارب، لكن لله الحمد مش مريضة وزي الفل” .