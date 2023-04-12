شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل "حرب" لـ أحمد السقا ويختتم الموسم الرمضانى فى 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شبكة قنوات on اليوم الأربعاء عرض أولى حلقات المسلسل المنتظر "حرب" بطولة النجم أحمد السقا والنجم محمد فراج، والذى يختتم الموسم الرمضانى الحالي 2023، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف هانى سرحان، ويبحث الجمهور عبر مواقع الانترنت عن القنوات الناقلة وابطال العمل وتفاصيله.

وكشفت شركة سينرجى الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية الحصرية خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية فور عرضها تليفزيونيا.

ويبدأ موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة 3.15 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 3.15 عصرًا.

ويُذاع المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في الـ4:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 صباحًا.