أحمد العوضي لياسمين بعد خناقتها مع ماجد المصرى: أنا شمتان

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد العوضي صورة من مشهد ضمن احداث الحلقة الـ ٢٠ من مسلسل "ضرب نار" ، من خلال حسابه على الفيس بوك، وهوالمشهد الذي دار فيه خلاف حاد بين ياسمين عبد العزيز وماجد المصري، وعلق العوضي على الصورة ممازحا بـ : "اللهم لا شماتة..بس أنا شمتان".

ويواصل جابر (أحمد العوضي) عمله في تهريب السلاح وسط مطاردات كثيرة يتعرض لها، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 20، ومن هؤلاء الرجال رعد (سعد مختار) الذي يحاول جابر مواجهته هو ورجاله للتخلص من مطاردته، ولكن يدخل فى مشاكل أكبر وهجوم بالنار، ويحاول السيطرة على الموقف.

تعلم مهرة (ياسمين عبد العزيز) بحملها من زيدان ولكن تفقد جنينها في الشهر الأول بعد وقوعها على الأرض أثناء خناقتها مع طارق (أحمد غزي)، ويواجهها زيدان بعدم رغبتها في الحمل منه، لتخبره أنها خائفة على طفلها يحدث له ما حدث لحسن، وأنها غير مطمئنة بعد زواجه منها بعد يمنى (هدى الإتربي).



مواعيد عرض مسلسل ضرب ناريعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.