إشادات نقدية بالحلقات الأولى من «تحت الوصاية»

ياسر رشاد - القاهرة - ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية حصدها مسلسل «تحت الوصاية» منذ عرض حلقاته الأولى، حيث تصدرت الحلقة الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب العديد من النقاد إشادات بمستوى التصوير، والديكور، وخاصة الشكل الذى ظهرت به بطلة العمل منى زكى.

والذى تعرضت بسببه لهجمة شرسة بعد طرح البرومو، وكان الجمهور ينتظر العمل منذ بداية الشهر الكريم لمعرفة تفاصيل القصة وسر ظهور منى فى البرومو بهذا الشكل.

حيث أشادت الفنانة أصالة بقوة أداء الفنانة منى زكي، وعلقت قائلة: «العبقرية ابتدت»، كما نشر الفنان أحمد حلمى زوج الفنانة منى زكي، تتر المسلسل عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأشادت الناقدة ماجدة خيرالله بالشكل الذى اعتمدته منى زكى للشخصية خلال الأحداث، قائلة فى تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «حواجب منى زكى مناسبة جدا للشخصية والدور»، متابعة: «بداية تحت الوصاية تشى بقيمة وأهمية».

فيما قالت الناقدة صفاء الليثى عن الحلقة الأولى من المسلسل الذى يحمل توقيع المخرج محمد شاكر خضير، فى تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «تحت الوصاية شغل عالى للمخرج محمد شاكر خضير، حلقة أولى مشوقة وموقع تصوير فى دمياط.. عاش».

وعلق الناقد طارق الشناوى عبر حسابه «مسلسل تحت الوصاية، يمتلك قوة براعة استهلال وسحر وعمق البساطة فى التعبير، وسأتابع الحلقات القادمة بشغف ولنا وقفة أخرى بعد أيام».

كما أشاد المخرج كريم العدل بالمسلسل، «الحلقة الأولى من تحت الوصاية حلوة جدا، ومبروك جدا، لما يبقى مجموعة من أشطر الناس فى كل الأقسام ويتجمعوا فى عمل واحد».

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكى ودياب وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامي، ومها نصار، وعلى الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية على شبكة «DMC»، فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما فى تمام الساعة 10:45 مساءً.