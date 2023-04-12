أحمد عيد: «عملة نادرة» خطوة مهمة.. وتغيبت عن الدراما لعدم وجود سيناريو مناسب

ياسر رشاد - القاهرة - اهتممت بجميع تفاصيل اللهجة الصعيدية فى «عملة نادرة»

عاد الفنان أحمد عيد، للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات عن جمهوره، بمسلسل «عملة نادرة»، ويخوض به السباق الرمضانى الحالى، يناقش العمل وضع المرأة فى المجتمع خاصة بالصعيد.

ويجسد خلال المسلسل شخصية «مسعود» ويقوم بإنهاء حياة شقيقه «بلال» الذى يجسده الفنان على الطيب من أجل الميراث.

ونال مسلسل «عملة نادرة» إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، ما جعله يتصدر تريندات محرك البحث العالمى «جوجل»، بأحداثه المشوقة والجذابة.

ويعد العمل المرة الأولى لـ«عيد» فى خوض تجربة العمل الصعيدى، وأيضًا المرة الأولى له فى تقديم أدوار الشر.

حول مشاركته فى المسلسل أجرينا معه هذا الحوار:





< فى البداية.. ما الذى جذبك فى مسلسل «عملة نادرة» ليكون عودة للجمهور بعد غياب طويل؟

- فى الحقيقة المنتج هانى عبدالله قام بعرض المسلسل علىّ، فيما أقنعنى المخرج ماندو العدل وشجعنى جدًا واكتشفت أننى كنت سأندم كثيرًا إذا لم أخض تلك الخطوة.

< كيف استقبلت ردود فعل الجمهور على خبر عودتك للدراما؟

- سعدت كثيرًا بردود فعلهم ولكنى تخوفت أيضًا أن لا أكون على قدر تلك المسئولية وأن يكون للجمهور سقف توقعات معين بالنسبة لعودتى وأقل عنه.

< تقدم للمرة الاولى عمل باللهجة الصعيدية.. حدثنا عن استعدادك للشخصية؟

- بعدما استقررت على الشخصية كان أول سؤال لى عن اللغة لأن الصعيد لديها أكثر من لهجة وليس واحدة فقط فكل محافظة لديها لهجة خاصة بها، وتحدثت مع عبد النبى الهوارى المصحح اللغوى وحرصت على مقابلته للحديث عن تفاصيل الدور.

نيللى كريم متعاونة وبسيطة

< وما هى العملة النادرة فى حياة أحمد عيد؟

العملة النادرة بالنسبة لى هى أن يجد الشخص أعمالا فنية على قدر المستوى وذات قيمة للجمهور وليس بالضرورة أن تصبح شيئا فلسفيا بل العملة النادرة حاليًا هى أن نجد عملا وسيناريو ممتازين ودوراً يجذبك له وأن يكون العمل به إتقان.

< ماذا عن التعاون مع الفنانة نيللى كريم والفنان جمال سليمان؟

هذه المرة الأولى التى أجتمع مع الفنانة نيللى كريم سواء بعمل فنى أو فى الحياة بشكل عام ولكنها شخصية متواضعة وبسيطة ومتعاونة وكانت مفاجأة بالنسبة لي.

أما النجم جمال سليمان فهو أستاذ تعلمت منه الكثير نظرًا لأنه فنان قوى ولديه كاريزما قوية، بالإضافة إلى ذلك فهو شخص مثقف ومحترم جدًا.

< وماذا عن التعاون مع المخرج ماندو العدل؟

بصراحة شديدة العمل مع ماندو العدل مفاجأة بالنسبة لى لأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ولديه قدرة كبيرة على توجيهه بشكل صحيح وهذا لم يتواجد مع مخرجين عدة لأن البعض يرى أن التمثيل مسئولية الفنان فقط ولكن لابد أن يكون هناك رؤية للمخرج إذا شعر أن الفنان لم يتعامل بشكل صحيح فى أحد المشاهد ويقوم بتعديل الأداء والشخصية.

< ما سبب غيابك عن الدراما السنوات الماضية؟

لا يوجد عمل مناسب بالنسبة لى ولم يرضِ طموحاتى تلك الأدوار، كما أنه ليس بالضرورة بالنسبة لى أن أقوم ببطولة العمل ولكن من الممكن أن أشارك بدور فى عمل ويكون متميزا بالنسبة لى.

< ما معايير اختيار أحمد عيد للأعمال؟

أن يكون الدور الذى أقدمه مختلفاً ولا أقدم شخصية شبه الأخرى وأشعر أن الدور له قيمة لدى الجمهور.

< هل حدثت أزمة على الأسماء فى تتر مسلسل عملة نادرة؟

لا، إطلاقًا لأن هذا ليس من شأنى فهو من اختصاص المخرج والمنتج ولم أتدخل فى ذلك على الإطلاق.

< ماذا عن تعاونك مع شركة العدل جروب؟

لم تكن هذه المرة الأولى بالنسبة لي، ولكن أول تعاونى معهم كان فى فيلم «البطل» وشاركت بمشهدين فقط ثم «فيلم ثقافى» وأيضًا فيلم «شورت وفانلة وكاب» ثم فيلم «اوعى وشك».

< ما رأيك فى نوعية الأعمال التى تُعرض خارج الموسم الرمضاني؟

فى الحقيقة هذه الأعمال تحصل على حقها بشكل أكبر لأنها تصبح خارج المنافسة والأعمال الكثيرة التى يتم عرضها فى شهر رمضان.

< وما الدور الذى تتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم كل عمل يضيف لى أن أقدم شخصية مختلفة عن الأخرى وأن يكون الدور له قيمة ولا يمر مرور الكرام على الجمهور ويكون به جهد مبذول سواء كوميدى أو غيره.

< هل هناك أزمة فى السيناريوهات بشكل عام من وجهة نظرك؟

بالطبع، هناك أزمة كبيرة جدًا فى الموضوعات ما يجعلك تشعر أن جميعها متشابهة ولا يوجد تجديد أو أعمال تحتوى على عمق فنى، وأرى أنه لابد من فتح الباب لفرص وموضوعات ووجوه جديدة.

< من المخرج الذى تتمنى العمل معه؟

بصراحة أتمنى العمل مع العديد من المخرجين منهم شريف عرفة، محمد شاكر خضير وتامر محسن ومحمد ياسين وكاملة أبوذكرى وخالد مرعى وأتمنى العمل مع ماندو العدل مرة أخرى وهناك آخرون لا أتذكرهم حاليًا.

< هل سوف نراك فى عمل كوميدى بعد مسلسل عملة نادرة؟

بالطبع سأقدم كوميدى وأيضًا أعمالا درامية مثل عمل نادرة ولكن الورق والدور هما من يحددوا موافقتى عليه.

< حدثنا عن عرض مسرحية «اخطف مراتى ولك تحياتى» فى الرياض؟

عرض كوميدى لطيف وشاركت به نظرًا لعدم وقوفى على خشبة المسرح منذ فترة طويلة، وهناك العديد من النجوم يشاركون فى موسم الرياض.

وكانت ردود فعل الجمهور جيدة جدًا بالنسبة لى وسعدت كثيرًا بمشاركتى بها لأنى كنت متردداً من الموافقة عليها.

وأجسد خلال العرض شخصية رجل لديه أزمة مادية مع زوجته وأولاده ويريد الإستقلال بعيد عن والد زوجته الذى يقوم باستغلاله فى العمل وقام بالتخطيط مع زوجته بأنها سيتم خطفها حتى يتم أخذ فدية من والدها.

< ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

هناك فيلمان (أهل الكهف والشيطان شاطر) وهناك فيلم آخر ولكن لم يتحدد له اسم حتى الآن، ولا أستطيع أتحدث عن تفاصيلها حاليًا.