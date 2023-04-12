شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: خفت من دور وداد فى جعفر العمدة والشخصية موجودة فى كل بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جورى بكر إنها تخوفت فى البداية من تجسيد شخصية وداد فى مسلسل جعفر العمدة بسبب جرأة الدور وكمية الشر فيه، مضيفة أنه بمجرد عرض محمد سامى الدور قالت له إنها خائفة ليرد سامى "متخافيش ومتقلقيش"، لافتة إلى أنها تثق فى محمد سامى جداً خاصة أنه قدمها لأول مرة كممثلة فى مسلسل "البرنس" وأنها تعرف جيداً أنه عندما يختارها لدور معين يكون على دراية بماذا يريد منه.

وأشارت جورى بكر خلال مداخلتها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل جمال عبد الناصر، أن محمد سامى قال لها: "الدور دا هيغير حياتك تماماً ولما فعلا قريته حسيت كدا، وفعلاً الدور دخل كل البيوت المصرية بالوطن العربى، وكان تحديا بالنسبة لى إنى أغير من جلدى فحبيت التحدى دا واطمنت إنى أعمله بجدارة الحمد لله".

وحول مقابلتها شخصية مثل وداد فى الواقع كشفت جورى بكر قائلة: "وداد دى موجودة فى كل عيلة وبيت من البيوت المصرية، اللى هيا سلفة، وفى منهم الغيورين والحاقدين اللى عاوزين يأذوك ويدمروا حياتك بأى طريقة وبيبقوا من أهل البيت نفسه، وللأسف مفيش حد مؤذى غير من الناس اللى من لحمك ودمك ومن أهل بيتك، فدى حاجة بسيطة اللى وداد عاملاه فى الشخصية وإحنا للأسف يبحصل عندنا حاجات أكتر من كدا".



جورى بكر

وتجسد جورى بكر في أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية وداد المتزوجة من ابن عمتها سيد العمدة (أحمد فهيم) الشقيق الأكبر لـ جعفر العمدة (محمد رمضان)، ومع مرور الأحداث تنكشف شخضية وداد بأنها طماعة واستغلالية وحصلت من زوجها على 5 مليون جنيه لفتح مشروع مركز ميك اب وخلعته بدون علمه للتزوج من عدو عائلة زوجها الأول شوقى فتح الله (منذر رياحنة).

وتفاعل الجمهور مع شخصية وداد خلال الحلقات الماضية وتحديداً بعد مشهد زواجها من شوقى فتح الله واعلانها خلع زوجها ووصل هذا التفاعل لهجوم حاد عليها عبر صفحات السوشيال ميديا لتخرج وترد على حسابها بموقع انستجرام، "فضلاً وليس أمرًا أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبى الله ونعمة الوكيل وربنا ينتقم وحاجات كتير كأنكم بتدعو عليا صدقونى الكلام ده بيأذينى نفسيًا عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احترامًا لأهلى وزوجى شكرًا".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً خلال شهر رمضان الجارى يومياً على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.