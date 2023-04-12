شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتغير شخصية عبد الغنى "تامر نبيل" فى سوق الكانتو بسبب والده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسم شخصية عبد الغنى، التى يلعبها الممثل تامر نبيل، منذ بداية ظهورها فى مسلسل سوق الكانتو بالاستسلام، والخضوع لكل أوامر والده المعلم شحاتة "محمود البزاوى"، خاصة مع عدم الوقوف أمامه بعد موت جده، والتصديق على كذبه، ما وضعه فى قالب "الشر" مع المعلم شحاتة أمام عائلته وجميع العاملين فى السوق.



تامر نبيل

كما يشعر عبد الغنى بالظلم منذ بداية ظهوره فى سوق الكانتو بسبب تفضيل جده المعلم حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، لـ حفيده طه "أمير كرارة"، عليه، واعتمادة الكامل على الأخير، دون التفكير في تغيير علاقته مع عبد الغنى، مما بنى بعض الضغائن بين شخصيات طه وعبد الغنى.

إلا أنه فى خلال الحلقة الـ19 من سوق الكانتو، بدأت ملامح تغيير الشخصية تظهر على عبد الغنى، بدأ يقف تدريجيا أمام والده المعلم شحاتة "محمود البزاوى"، ويحاول تحقيق أهدافه، خاصة بعد معرفته بزواج والده المعلم شحاتة "محمود البزاوى"، من ابنه المعلم عوض "ضياء عبد الخالق"، كما بدأت تظهر ملامح الغضب والضيق على تصرفاته.

ولهذا تبدأ الشكوك حول عبد الغنى "تامر نبيل" التغيير الذى بدأت تشهده هذه الشخصية، وهل من الممكن أن يقف أمام والده، ويتضامن مع طه القماش "أمير كرارة"، ليعود الحق لأصحابه، خاصة مع "التوبيخ" المستمر من والده، أو ستظل شخصيته مسالمة حتى نهاية سوق الكانتو؟.



تامر نبيل

مسلسل سوق الكانتو يدور فى إطار اجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.