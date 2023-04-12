شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة .. هل تقتل شهيرة رجب خوفا من فضح أمرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ تعتزم شهيرة قتل رجب، ذلك الشخص الغريب الذى ظهر فى حياتها ويهدد كل ما حققته، فهل تنج فى ذلك بالفعل؟

وضمن أحداث امسلسل جميلة، زارت شهيرة أو سوسن بدر طارق نصار أو تخبره بعدم زواج أكرم من مى وأن جميلة تنازلت لها عن الميراث بالكامل، خاصة أن لديها أموال كثيرة تستطيع أن تؤجر أى شخص يقوم بقتل "رجب"، لكن يخبرها طارق أنها تريد الخلاص منه واستخدامه لقتل شخص يزعجها، وتحاول شهيرة طمأنته لكنه لا يصدقها، وتحدث بينهما أزمة.

ويؤكد شريف لزوجته آية أن تصرفات والدتها غريبة وتؤكد آية على كلامه بسبب تصرفات شهيرة غير المبررة، تتصل شهيرة بأكرم للاطمئنان عليه، ويرد عليها بجفاء، تحاول ماجي وأمير مع أكرم تبرير تصرف شهيرة بسبب ماضي مي وتؤكد له ماجي أن مي لا تصلح زوجه له، تقرر شهيرة إعطاء إجازة لفرد الأمن والخادمة لمدة يوم واحد، تخرج شهيرة المسدس.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

تجسد ريهام حجاج فى مسلسل شخصية "جميلة" من خلال أحداث مشوقة، فهى فتاة تتخرج فى كلية الحقوق وتعمل فى النيابة الإدارية، وتواجه صراعات كبيرة خلال مشوار حياتها، وتبدأ رحلة جميلة فى محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق.