ليلة السقوط الحلقة 20| باسم ياخور يكشف خطط داعش للمخابرات

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من المفاجأت.

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بدأت باغتصاب الذباح، طارق لطفى، للطبيبة جوانا ، صبا مبارك، حيث تزوجها فى مقابل أن يعيش معهما شقيقها روفان ، لكن الاخ رفض بسبب اكتشافه اعتناق جوانا الاسلام صوريا دون ايمان، وتركهل لتعلن جوانا رفض إتمام الزيجه، ثم وضع لها الذباح المنوم بالعصير و اغتصبها رغما عنها.



وعلى جانب آخر تكتشف بنت القاضى خطة الذباح الشيطانية وتشاهد فى التليفزيون مشاهد لتكسير التماثيل التى نحتتها ، ليكتشف الجميع أن التماثيل الحقيقيه تم استبدالها وبيعها.



وتنجح محاولات الصحفى قيس، باسم ياخور، فى كشف العديد من الأسرار عن الدواعش وإرسالها إلى المخابرات العراقية.



كما يطلق قاضى القضاة احمد صيام سيدة من زوجها رغما عنه ، ويتزوجها هو، لتكتمل الصورة فى إظهار وحشية داعش فى

التعامل مع أبناء الموصل.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.