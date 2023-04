شكرا لقرائتكم خبر عن "حانة تاريخية" صفقة جديدة يريد جونى ديب شراءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الممثل العالمى جونى ديب فى حياة جديدة بـ ريف المملكة المتحدة، ويشاع أنه يتطلع لشراء حانة ريفية، حيث يقال إن نجم Pirates of the Caribbean يعيش فى قصر من القرن التاسع عشر فى سومرست، ويقع داخل عقار بمساحة 850 فدانًا، إلا أنه بدأت الشائعات تنتشر عن أنه يتطلع أيضًا لشراء حانة تاريخية فى المنطقة.

المكان المعنى هو حانة للبيع تسمى The Checkers Inn، والتى من شأنها أن يشتريها بمقدار 965.500 جنيه إسترلينى، كما ذكر موقع The Sun، يُعتقد أن الممثل قد تلقى بلاغًا بشأن البيع من قبل صديقه والرسام رالف ستيدمان، وهو أيضًا يذهب بانتظام إلى The Checkers Inn، والذى صرح قائلا: "ديب يعشق الحانة وقد فعل لسنوات، جوني يحب التاريخ وقد تحدث من قبل عن رغبته في شراء حانة، وإنه في قلب الريف الإنجليزي، كما أنها تقع مباشرة في شارعه".

تحدث ديب عن حبه لمنزله الجديد في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوضح كيف يقدر الأجواء الأكثر هدوءًا في المملكة المتحدة لأنها تناسب شخصيته "الخجولة"، حيث صرح ديب لـ Somerset Life: "أحب الذهاب إلى الأماكن ورؤية الأشياء ومقابلة الناس، لكنني لست المنفتح العظيم الذي يعتقده الناس".

وتابع ديب قائلا:"في الحقيقة، أنا شخص خجول تماما، وهذا أحد الأشياء العظيمة عن بريطانيا، وخاصة سومرست، حيث يمكنني أن أكون أنا فقط، وهذا لطيف، يمكنني الذهاب إلى المتاجر دون أن أكون محاطًا بأشخاص يريدون صورًا ذاتية، ولا أمانع في ذلك إلى حد ما، لكن في بعض الأحيان يصبح الجو مزدحمًا جدًا".